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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. «ستموت فى العشرين» بمركز التحرير الثقافى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
ستموت فى العشرين
ستموت فى العشرين
نضال ممدوح
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ينظم مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا.

الفيلم من بطولة: مصطفى شحاتة٬ أسما مبارك٬ طلال العفيفي. إنتاج مصري سوداني نرويجي مشترك٬ حصد العديد من الجوائز السينمائية العالمية منها: جائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا 2019، وجائزة النجمة الذهبية بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية، حينما تضع امرأة ابنها "مزمل" بعد أعوام من الانتظار، إلا أن نبوءة صوفية تقول بأن الطفل سيموت حينما يبلغ الـ 20. تمر السنوات ويكبر مزمل وهو محاط بنظرات الشفقة، التي تجعله يشعر وكأنه إنسان ميت يعيش في ثوب آخر حي، وتستمر الأحداث حتى يعود سليمان إلى القرية، بعد أن عمل مصورًا سينمائيًا في المدينة بعيدًا عن المعتقدات الصوفية للقرية.

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