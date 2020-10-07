«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى» بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم

يستضيف قصر ثقافة بورسعيد في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ لقاء ثقافي تحت عنوان:"حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي.. ندوة نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.ويشارك في اللقاء كلًا من: الشاعر الدكتور فوزي خضر، والشاعر محمد عبدالقادر، وآمال السيد عسران، ومحمد زنجير، ويدير اللقاء الدكتورة أماني الجندي مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة. كما يقام معرض فن الخط العربي للفنان القدير مصطفى خضير.ويعقد اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.