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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العلاقات المصرية الصينية على طاولة الأعلي للثقافة.. الليلة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ اللقاء الثاني من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين.

وكانت الندوة قد تأجلت نظرًا للحداد الذي أعلنته مصر لوفاة أمير الكويت الأسبوع الماضي.

يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة٬ تليها كلمة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج٬ ثم كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

كما يشارك في اللقاء، الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وعلاء عبدالعزيز، أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.

وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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