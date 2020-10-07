العلاقات المصرية الصينية على طاولة الأعلي للثقافة.. الليلة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
نضال ممدوحطباعة
ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ اللقاء الثاني من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين.
وكانت الندوة قد تأجلت نظرًا للحداد الذي أعلنته مصر لوفاة أمير الكويت الأسبوع الماضي.
يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة٬ تليها كلمة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج٬ ثم كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
كما يشارك في اللقاء، الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وعلاء عبدالعزيز، أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.
وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
وكانت الندوة قد تأجلت نظرًا للحداد الذي أعلنته مصر لوفاة أمير الكويت الأسبوع الماضي.
يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة٬ تليها كلمة السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج٬ ثم كلمة السفير مجدي عامر، سفير مصر الأسبق بالصين، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
كما يشارك في اللقاء، الدكتور محسن فرجاني، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة٬ وعلاء عبدالعزيز، أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.
وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.