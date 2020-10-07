«فيسبوك» تحظر صفحات حركة نظرية المؤامرة الأمريكية «كيو أنون»

ذكرت شركة «فيسبوك»، الثلاثاء، أنها ستحذف أي مجموعات أو صفحات تمثل حركة «كيو أنون» المروجة لنظريات المؤامرة، في أوسع محاولة من جانب عملاق التواصل الاجتماعي لكبح نشاط تلك الحركة.وتأتي هذه السياسية التي تُطبق كذلك على حسابات «كيو أنون» على منصة «إنستجرام» التابعة لـ«فيسبوك»، بعد أن حذفت الشركة بالفعل أكثر من 1500 صحفة ومجموعة مرتبطة بتلك الحركة، واحتوت على مناقشات بشأن أعمال عنف محتملة.وقالت «فيسبوك»: «اعتبارًا من اليوم، سنحذف أي صفحات أو مجموعات على فيسبوك وإنستجرام تمثل كيو أنون، حتى وإن لم تتضمن أي محتوى عنيف».وأوضحت «فيسبوك» أن سياساتها السابقة لم تكن صارمة بالشكل الكافي؛ لأن محتوى كيو أنون تسبب أيضًا في أنماط أخرى من الضرر لم تكن مرتبطة بالدعوة إلى العنف، مثل نشر التضليل المعلوماتي حول أصول حرائق الغابات على الساحل الغربي للولايات المتحدة،وتوجد «كيو أنون» إلى حد كبير كحركة هامشية على الإنترنت، ويزعم مؤيدوها أن العالم يديره مشتهو الأطفال الذين يديرون عصابة عالمية لتهريب الأطفال، في ظل مؤامرة للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.