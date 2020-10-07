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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
ربَّما غدًا
ربَّما غدًا
نضال ممدوح
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عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا المجموعة القصصية "ربَّما غدًا" للكاتبة المغربية سُكينة حبيب الله. وهي شاعرة وروائية من مواليد الدّار البيضاء. درست الاقتصاد ثم تخصصت في القانون باللغة الفرنسية.

ومن إحدي من قصص المجموعة المعنونة بــ "غنُّو" نقرأ: إلى أن جاءَ ذلك الفجر الذي سمعت فيهِ طرقًا خفيفًا على باب كوخها. لم يتجرأ أحدٌ على هذه الفعلة. مُنذ أوّل إنسانٍ دبّ على هذا الجبل. أبًا عن جدّ، قبل حتى أن يتعلموا تجنّب الأفاعي والعقارب، تعلَّموا الحذرَ من ذلك الباب: "الطّرْقُ على باب الكوخ في سفح الجبل، إيذانٌ بنهاية العالم".

وحين سكنته العجوز بغتةً مُحاطةً بهذه الهالةِ المحيّرة التي لم يعرفوا هل يرهبونها أو يقدّسونها. لم يزدادُوا سوى تشبّثًا وإيمانًا بما قاله الأسلاف.لم تكن "غنّو" تعرفُ شيئًا عن الأسطورة، لكنّها ورغمَ ذلك، شعرت بتلك الطّرقات تدقّ صدرها.

يذكر أن سكينة حبيب الله كانت قد فازت سنة 2015 بجائزة بلند حيدري للشعراء العرب. وصدر لها لها ثلاث مجاميع شعرية٬ بالإضافة إلي روايتين: الأولى "بيت القشلة"٬ والثانية بعنوان "أنا من قتلَ زبيدة".

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روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله

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