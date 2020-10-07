«الأعلى للثقافة» يحيى ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقى

يستضيف متحف أحمد شوقي «كرمة بن هانئ» بالجيزة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة وأمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلي للثقافة، وذلك في إطار التعاون بين المجلس وقطاع الفنون التشكيلية.تبدأ فاعليات الاحتفالية بمحاضرة حول الشعر الإسلام عند أحمد شوقي يقدمها الشاعر أحمد عنتر مصطفى؛ والناقد الدكتور سعيد الباز.ويليها أمسية شعرية بعنوان «قراءات من شعر أحمد شوقي في المديح النبوي» ويشارك بها الشعراء: «خالد عبد السلام٬ سعد عبد الرحمن٬ شيرين العدوى»، ويديرها الشاعر عماد غزالي، كما يصاحب الأمسية فقرة غنائية يقدمها المطرب أشرف على لأشعار أحمد شوقي.وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.