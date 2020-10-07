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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى أربعة ملايين و969141، كما ارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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