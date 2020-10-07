البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر.وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى أربعة ملايين و969141، كما ارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.