فرنسا تسجل 10.4 ألف إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة

أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا، في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، تسجيل 10.489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.وبلغت حصيلة الإصابات بالعدوى في فرنسا 634.763 حالة، والوفيات 323.65 حالة.ويتلقى 7.398 شخصًا من مرضى كورونا العلاج في المستشفيات حاليا، ويتواجد حوالي 1.5 ألف منهم في غرف العناية المركزة.وسبق أن سجلت الوكالة يوم الإثنين الماضي 5.084 حالة جديدة، والأحد قرابة 12 ألفا.وأكد خبراء الوكالة، بعد تحليلهم معدلات تفشي المرض في الفترة الأخيرة، أن "مستوى تداول الفيروس في البر الفرنسي مرتفع".وأشاروا إلى أنه "في بعض المناطق يتم التقليل من خطورة الوضع"، ووصفوا الحالة الوبائية في 67 منطقة بـ"الحرجة".