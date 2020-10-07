رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 10.4 ألف إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:08 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
طباعة
أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا، في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، تسجيل 10.489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وبلغت حصيلة الإصابات بالعدوى في فرنسا 634.763 حالة، والوفيات 323.65 حالة.

ويتلقى 7.398 شخصًا من مرضى كورونا العلاج في المستشفيات حاليا، ويتواجد حوالي 1.5 ألف منهم في غرف العناية المركزة.

وسبق أن سجلت الوكالة يوم الإثنين الماضي 5.084 حالة جديدة، والأحد قرابة 12 ألفا.

وأكد خبراء الوكالة، بعد تحليلهم معدلات تفشي المرض في الفترة الأخيرة، أن "مستوى تداول الفيروس في البر الفرنسي مرتفع".

وأشاروا إلى أنه "في بعض المناطق يتم التقليل من خطورة الوضع"، ووصفوا الحالة الوبائية في 67 منطقة بـ"الحرجة".

موضوعات متعلقة

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

بعد 20 يوما من هروب كارتيرون لـ«التعاون».. رئيس النادي يعلن استقالته

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«دوبوا» يغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا بعد إصابته بكورونا

ما المبلغ الذى يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

«اكتشاف ثوري» داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

مد تقديم العرض المسرحى «محل اللعب» حتى ٢٠ أكتوبر

ذكريات بطولية من أرض سيناء بالمسرح الصغير

الليلة.. احتفالية لتكريم يسرى العزب بجمعية الأدباء

الليلة.. «ستموت فى العشرين» بمركز التحرير الثقافى