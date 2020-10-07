التدخل السريع ينقذ «مسنة الغربية».. و«التضامن» تتكفل بمساعدتها

تابع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبوالمجد، الحالة الصحية للسيدة جازية مصطفى رسلان، حيث تواصل الفريق الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ لمتابعة حالة السيدة المسنة والوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لحالتها المرضية.وأكد رئيس فريق التدخل السريع أنه تم نقل السيدة جازيه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المنشاوى، وتم عمل كافة الفحوصات لها، والتى أفادت بأنها واعية، لكنها تعانى من آثار التقدم بالسن مع علاج بسيط لوجود التهاب بالصدر، وأن نسبة الأكسجين بالدم 99%، ووظائف الكلى والكبد جيدة وصورة الدم جيدة.وأضاف رئيس فريق التدخل السريع أن الفريق ضم رضا شاهين عضوًا، ومأمور الضبط القضائي بعد التواصل مع إدارة الأزمات بمحافظة الغربية.من جانبه أكد الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن انتقال الفريق جاء بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث تكفلت المديرية بكافة احتياجاتها وصرف مساعدات لها، وإرجاعها إلى منزلها بكفر الشيخ سليم مع ابنها وزوجته.