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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع حاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على تراجع حاد في أعقاب عمليات البيع الكثيفة في الساعة الأخيرة من التعاملات التي سجلت مكاسب للأسهم في وقت سابق منها.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي تعاملات اليوم بتراجع قدره 375.88 نقطة أي بنسبة 1.34 % إلى 27772.76 نقطة بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات إلى 28354.48 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 177.88 نقطة أي بنسبة 1.57 % إلى 11154.60 نقطة.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بمقدار 47.66 نقطة أي بنسبة 4ر1 في المئة إلى 3360.97 نقطة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف المحادثات مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن حزمة التحفيز والمساعدات الجديدة المنتظرة لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، مما أدى إلى موجة بيع كثيف في البورصة الأمريكية في ختام التعاملات.

وتراجع سهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بنحو 7 % وسهم جنرال إلكتريك للصناعة وآبل للإلكترونيات وبنك أمريكان إكسبريس ومايكروسوفت للبرمجيات وميرك للأدوية بما يتراوح بين 2 % و3.6 %.

كما تراجعت أسهم الشركات الكبرى الأخرى ومنها كاتربلر وفيزا وجيه.بي مورجان تشيس ووالت ديزني وجونسون أند جونسون بنسب ملموسة.

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