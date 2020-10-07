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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعو لإيجاد حل سلمى فى قرجيزستان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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حضّت الولايات المتحدة كل الأطراف في قرجيزستان على ضبط النفس وإيجاد حلّ سلمي، مبدية قلقها حيال ممارسات شابت الانتخابات وأدت إلى احتجاجات كبرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «فرانس برس»: «ندعو كل الأطراف إلى نبذ العنف وحل النزاع القائم حول الانتخابات بالوسائل السلمية».

واستقال رئيس الوزراء سورونباي جينبيكوف الموالي لروسيا، أمس الثلاثاء، بعد أعمال عنف على خلفية الانتخابات التي شهدت عمليات شراء أصوات على نطاق واسع، بحسب المحتجّين.

وألغت قرجيزستان نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وتم انتخاب صادر جابروف الذي حرّره محتجون من سجنه، رئيسًا جديدًا للوزراء في جلسة استثنائية عقدت في فندق.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بعثة مراقبة مدعومة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلصت إلى معلومات ذات صدقية عن عمليات شراء أصوات شابت الانتخابات.

وتابع المتحدث: «على الشعب القرجيزي أن يتخّذ قرارات بشأن مستقبله، وتشكيلة حكومته، وكيفية تنظيم الانتخابات وموعدها»، مؤكّدًا دعم الولايات المتحدة لسيادة شعب قرجيزستان وديموقراطية الحكم في البلاد.

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