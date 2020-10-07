بيلوسى: ترامب يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد

اعتبرت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس دونالد ترامب "يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد" بقراره وقف المفاوضات بشأن خطة دعم اقتصادي للأمريكيين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.وقالت بيلوسي، في بيان، "مجدّدًا، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونجرس الجمهوريين".وأتى تصريح رئيسة مجلس النواب ردًّا على إعلان ترامب أنّه قرّر وقف التفاوض مع الديمقراطيين حول خطة مساعدة للأفراد والشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات الجائحة.ومنذ أكثر من شهرين تتفاوض إدارة ترامب مع الكونجرس للتوصل إلى اتفاق على خطة مساعدات جديدة، لكنّ المفاوضات تعثّرت بسبب خلاف بين الطرفين حول حجم هذه الخطة.وكانت ترامب اتّهم بيلوسي بعدم التفاوض "بحسن نيّة"، وردًّا على هذا الاتّهام قالت بيلوسي: "من الواضح أنّ البيت الأبيض في فوضى عارمة".