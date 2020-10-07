بايدن يحذّر من «قوى ظلامية» تبث التفرقة

حذّر المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من "قوى ظلامية" تبث التفرقة بين الأمريكيين، مؤكدا أنه سيسعى جاهدًا في حال فوزه بالرئاسة إلى "وضع حدّ للكراهية والخوف" اللذين يستنزفان الأمة.وقال "بايدن"، في خطاب في جيتيسبرغ إن "القوى الظلامية وقوى التفرقة وقوى الماضي تفرّق في ما بيننا، وتبقينا غارقين وتعيقنا".وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لمتطرفين ولدعاة تفوّق العرق الأبيض بالانقلاب على أمريكا (التي بناها) لينكولن و(ناشطي إلغاء الرقّ) هارييت توبمن وفريدريك دوغلاس، بالانقلاب على أمريكا التي شكّلت ملاذًا وموطنًا للجميع بغضّ النظر عن خلفياتهم".