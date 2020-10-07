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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة أسطورة الجيتار إيدى فان هيلين عن عمر 65 عامًا بسبب السرطان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
إيدى فان هيلين
إيدى فان هيلين
وكالات
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أعلن فولفجانج نجل إيدي فان هيلين، عازف الجيتار في فرقة فان هيلين، وفاة والده عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتب فولفجانج فان هيلين عبر تويتر "لا أصدق أنني مضطر لكتابة هذا، لكن والدي، إدوارد لودفيك فان هيلين، خسر معركته الطويلة والشاقة مع السرطان صباح اليوم".

وتابع البيان: "لقد كان أفضل أب يمكن أن أتمناه على الإطلاق قلبي محطم ولا أعتقد أنني سأتعافى تمامًا من هذه الخسارة أبدًا".

وأسس فان هيلين مع شقيقه أليكس الفرقة التي تحمل نفس الاسم، وهي واحدة من أشهر فرق الروك على الإطلاق.

وحققت أغنيتهما "جامب" لعام 1984 نجاحًا عالميًا وظلت لحنا كلاسيكيا في الحفلات.

وولد الأخوان في هولندا، ونشآ في كاليفورنيا، حيث بدآ العزف على الجيتار والطبول والفوز بالمسابقات الموسيقية في سن مبكرة.

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