الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

يحل الشاعر الإماراتي عبد الله العويس، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".ومن المقرر أن يقرأ عبد الله العويس مجموعة من قصائده الشعرية وهي: "هتاف الحب - سحر المحتوى - كهف الظنون - حروف الحب - وقصيدة مسك الختام".ومن أشعار "العويس" نقرأ: صد الحبيب وغبّر الحال صّده.. وأنا على ميعاد شوفه معوّد..كم صغت له الأشعار في عذب ودّه.. والقلب من بين التناهيد غرّد..أرجوه واترجاه والصّد مدّه.. وأنا ادري انه في الجفا ماتعّمد.. معنى حياتي من هواه استمدّه.. مسك الختام وفي الموّده تفرّد.