«استلهام روح النصر».. مجلس الدولة يحتفل بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

«استلهام روح النصر».. مجلس الدولة يحتفل بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
عماد سليمانطباعة
نظم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبداية العام القضائي الجديد، بحضور عدد كبير من مديري الأقسام والإدارات من موظفي مجلس الدولة.
وتقدم المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973 حرب العزة والكرامة.
وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إنه تم استعراض مخططات العمل في العام القضائي الجديد في ظل استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تحرص الدولة عليها للمحافظة علي سلامة رواد المحاكم من المتقاضين والمحامين، ولسلامة قضاة مجلس الدولة وموظفيه، مع اعتماد مبدأ السلامة أولًا للجميع، بناء على خطة الدولة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقدم رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع موظفي مجلس الدولة، لما قدموه من انجاز خلال العام القضائي المنصرف، وتحفيزهم على التقدم في الإنجاز في العام القضائي الجديد، وتعهد الجميع باستمرار مسيرة العمل والإنجاز استلهامًا لروح نصر أكتوبر المجيد، واستمرارًا للمساهمة بالجهود اللازمة مع قضاة مجلس الدولة، لتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين طبقا لأحكام الدستور والقانون.
وتقدم المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973 حرب العزة والكرامة.
وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إنه تم استعراض مخططات العمل في العام القضائي الجديد في ظل استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تحرص الدولة عليها للمحافظة علي سلامة رواد المحاكم من المتقاضين والمحامين، ولسلامة قضاة مجلس الدولة وموظفيه، مع اعتماد مبدأ السلامة أولًا للجميع، بناء على خطة الدولة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقدم رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع موظفي مجلس الدولة، لما قدموه من انجاز خلال العام القضائي المنصرف، وتحفيزهم على التقدم في الإنجاز في العام القضائي الجديد، وتعهد الجميع باستمرار مسيرة العمل والإنجاز استلهامًا لروح نصر أكتوبر المجيد، واستمرارًا للمساهمة بالجهود اللازمة مع قضاة مجلس الدولة، لتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين طبقا لأحكام الدستور والقانون.