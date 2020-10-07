«استلهام روح النصر».. مجلس الدولة يحتفل بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

نظم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبداية العام القضائي الجديد، بحضور عدد كبير من مديري الأقسام والإدارات من موظفي مجلس الدولة.وتقدم المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973 حرب العزة والكرامة.وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إنه تم استعراض مخططات العمل في العام القضائي الجديد في ظل استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تحرص الدولة عليها للمحافظة علي سلامة رواد المحاكم من المتقاضين والمحامين، ولسلامة قضاة مجلس الدولة وموظفيه، مع اعتماد مبدأ السلامة أولًا للجميع، بناء على خطة الدولة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقدم رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع موظفي مجلس الدولة، لما قدموه من انجاز خلال العام القضائي المنصرف، وتحفيزهم على التقدم في الإنجاز في العام القضائي الجديد، وتعهد الجميع باستمرار مسيرة العمل والإنجاز استلهامًا لروح نصر أكتوبر المجيد، واستمرارًا للمساهمة بالجهود اللازمة مع قضاة مجلس الدولة، لتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين طبقا لأحكام الدستور والقانون.