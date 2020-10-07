عبروا عن تأييدهم للسيسى.. أبناء الجالية المصرية بكندا يحتفلون بذكرى انتصار أكتوبر (فيديو)

احتفل العشرات من أبناء الجالية المصرية فى كندا، بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، ورددوا الشعارات الوطنية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكدت المهندسة نرمين فخرى داود، أحد ابناء الجالية المصرية في كندا، أن أبناء الجالية حرصوا خلال احتفالهم على إعلان دعمهم الكامل لمصر، معربين عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وللإصلاحات التي قام بها، معربين عن فخرهم بما شهدته البلاد من تنمية مرددين هتاف «"تحيا مصر ويعيش السيسي».وفى السياق ذاته، أكد المشاركين فى الاحتفالية، أن احتفالهم بذكرى نصر أكتوبر، يأتى من منطلق الفخر بذكرى الانتصار، وعودة الكرامة، مشددين على أعتزازهم بوطنهم الأم مصر