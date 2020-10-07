سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي





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يواصلاليوم الأربعاء 7-10-2020 استقراره أمام الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.وعلى المستوى المحلي جاء متوسطمقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وفي البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك الإسكندرية بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و فى بنك التعمير والأسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الي 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى البنك المصري الخليجي حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وتأتي العملة السعودية من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".ويغطي الريال السعودي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي مقترن بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.