رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-10-2020 استقراره أمام الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.

وعلى المستوى المحلي جاء متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 


حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وفي البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك الإسكندرية بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و فى بنك التعمير والأسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الي 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى البنك المصري الخليجي حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وتأتي العملة السعودية من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

ويغطي الريال السعودي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي مقترن بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

قد يهمك أيضًا:

تعرف على تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2020.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

«الصحة العالمية»: قد نحصل على لقاح ضد كورونا بنهاية العام

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020

الصين تبرم اتفاقا بشأن بناء طريق سريع فى صربيا

نادال يتجاوز اختبار سينر ليبلغ قبل نهائى فرنسا المفتوحة

بكين تنفق 22 مليار دولار فى البحث والتطوير خلال 8 أشهر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«التربية المسرحية».. كتاب جديد حول مسرحة المناهج الدراسية والتعليم عن بعد فى مواجهة كورونا

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله