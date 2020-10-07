«ما زال الألم مستمرًا».. مشاكل بالقلب تهدد متعافىّ كورونا

بالرغم من التماثل للشفاء من فيروس كورونا الفتاك إلا أن هناك عددًا من المتعافين يعانون من مشاكل بالقلب نتيجة الإصابة المسبقة، وهذا ما أكدته دراسة طبية حديثة بعد عمل عدة تجارب على المصابين.وتمكنت "الدستور" من التواصل مع عدد من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من مشكلات قلبيةن حيث يتعبر المتعافون من المرض عرضة للمعاناة في المستقبل من مشكلات في القلب رغم مرور فترة طويلة على إصابتهم.تقول نور محمد، 25 عاما، من الإسكندرية، إنها أصيبت فى شهر أبريل بمرض كوفيد ـ 19 الفتاك، وعانت خلال فترة إصابتها بكافة الأعراض المصاحبة للفيروس، كما أصيبت بالتهابات فى عضلة القلب وكانت فى حالة صعبة للغاية بالإضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عن الإصابة.وتابعت أنها تلقت العلاج المناسب وبالفعل تماثلت للشفاء من الفيروس، ولكن بعد شهر واحد شعرت بالتعب الشديد وآلام في الصدر عند بذل أي مجهود، ومن ثم قامت بعمل آشعة فوجدوا تغييرات في تخطيط الـ ECG، تشير إلى وجود اضطرابات فى عمل القلب نتيجة إصابتها المسبقة بالفيروس."أشعر دائمًا بنغزات متكررة فى صدري وضيق تنفس على الرغم من شفائي".. بهذه الكلمات بدأت نرمين رامي، 30 عامًا، حديثها لـ"الدستور"، موضحة أنها أصيبت بالفيروس في شهر مارس، وقد أسفر ذلك عن إصابتها بجلطة بالرئيتين، ولكن تلقت العلاج المناسب، وبعد صراع طويل مع المرض تمكنت من أن التعافي.وأوضحت أنه بالرغم من شفائها من هذا المرض اللعين إلا أنها لازالت تعانى من مشكلات قلبية معلقة، متابعة: "مع أقل مجهود بنهج ومش بقدر أجيب نفسي وأوقات كتيرة بيجيلى ضيق تنفس وده لاحظته من بعد إصابتي بكورونا".وأضافت أنها ذهبت لطبيبها المعالج وأخبرها أن تلك الأعراض ما هى إلا أعراض ما بعد المرض يسببها الفيروس لعدد من المتعافين.شريف عبدالمنعم، 45 عامًا، أحد المتعافين من فيروس كورونا، من القاهرة، يقول إنه أصيب بالفيروس فى بداية انتشار الجائحة ومن ثم ذهب إلى إحدى مستشفيات العزل وتلقى العلاج المناسب، وبعد عدة شهور عند خضوعه لعمل المسحة للمرة الرابعة تلقى خبر تعافيه من الفيروس.واستكمل أنه كان فى بالغ السرور لعودته مرة أخرى لحياته الطبيعية، ولكن بعد عدة أسابيع بدأ يشعر بآلام حادة فى الصدر عند بذل أي مجهود، معلقا: "أعانى من ضعف فى عضلة القلب والشعور بالإجهاد والتعب عند بذل المجهود حتيى وإن كان بسيطًا"، ومن ثم تواصل مع طبيب مختص وقام بعمل الآشعة اللازمة، والتى بيّنت إصابته بالتهاب شديد فى عضلة القلب.ويقول منصور سيد، دكتور أوعية دموية وقلب إن كورونا فيروس فتاك يسبب دمارًا جسيمًا على صحة المصابين، وتستمر آثاره حتى بعد التعافي، مؤكدا أنه يؤثر بشكل كبير على القلب، حيث تشير الملاحظات المبكرة إلى أن ما يصل إلى ثلث المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 لديهم أدلة على إصابة القلب.وأوضح "منصور"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن بروتين السنبلة الذي يسبب COVID-19 يدخل خلايا الجسم من خلال مستقبلات ACE2. ACE2، هو بروتين متصل بالعديد من خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا القلب، مضيفا أن نسبة إصابة المتعافين بمشكلات قلبية بعد فترات من العلاج تصل إلى 30%.وشدد، فى ختام حديثه، على أنه يجب على جميع المتعافين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية واتباع نظام غذائي سليم يعزز الجهاز المناعي لديهم وممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولا سيما الابتعاد عن كل ما يضر الجهاز التنفسي حتى لا يعانى المتعافى من مشكلات قلبية على المدى الطويل.