مؤلف «الرمز المفقود» و«ملائكة وشياطين» يطرح كتابًا للأطفال

فاجأ الكاتب الأمريكي الشهير دان براون قرّاءه في العالم، بإصدار كتاب جديد يخصّ الأطفال والفتيان؛ وعن الكتاب قال الكاتب الجزائري بوداود عميّر في منشور له عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك: يبرر دان براون ذلك بأنه آن الأوان للاهتمام بهذه الفئة، ذلك أن مستقبل الكتاب الورقي في خطر، وقد يختفي القارئ المستقبلي أمام مغريات التكنولوجيا الرقمية.ورغم أن صاحب 'شيفرة دافنتشي"، لا يشتكي من المقروئية، بوصفه أحد الكتّاب الأكثر مبيعًا في العالم اليوم (حققت أعماله منذ روايته شيفرة دافنشي، مبيعات خيالية بلغت نحو 200 مليون كتاب)؛ ومع ذلك يدق ناقوس الخطر ويبادر بالكتابة للأطفال، رغم أن الأمر لم يكن سهلا، فقد استغرق في كتابته ثلاث سنوات، وهو كتاب يضم أيضا قطعا موسيقية قام دان براون بتلحينها بنفسه، هناك تطبيق يتيح الاستماع إليها مع كل صفحة من الكتاب.وتابع مضيفًا: يقول صاحب رائعة "شيفرة دافنشي": "أعجبني العمل الجماعي، في هذا الكتاب تعاونت مع فريق من الموسيقيين الرائعين، ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ورسامين موهوبين؛ بينما عندما أكتب رواية، أفعل ذلك بمفردي".وعن الموسيقى يقول دان براون، المعروف عنه شغفه بالموسيقى الكلاسيكية: "أردت من خلال هذا الكتاب قبل كل شيء أن أشجّع الشباب على اختبار القوّة والمتعة التي تمنحها الموسيقى الكلاسيكية"، ويضيف: "الموسيقى مهمة جدًا في حياتي؛ كان أبي موسيقيًا وأمي أيضًا، لقد نشأت بدون تلفزيون، وبدلًا من ذلك أخذت دروسًا في الموسيقى. كانت الموسيقى ملجئي السري، ما زلت إلى الآن أعزف على البيانو كل يوم.لقد ثبت علميًا أن تلقين الموسيقى للطفل باكرًا، سينعش الإبداع فيه، وقدرته على الانتباه وذكائه العاطفي. لقد كانت الموسيقى عاملًا حاسمًا في حياتي بالتأكيد".