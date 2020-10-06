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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل قفزة حادة في الوفيات اليومية بكورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:30 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
أ.ش.أ
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، ما يمثل ارتفاعا كبيرا لهذا المؤشر على أساس يومي.

أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41 حالة جديدة، لافتًا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضَعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بكورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت، حتى الآن، إلى 5442 شخصا، بعد أن كانت 5401 في الإحصائية السابقة.

هذه الحصيلة هى الأكبر منذ 18 يونيو وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر لمؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في موسكو، التي سجلت في إحصائية يوم 3 أكتوبر 29 حالة، وفي 4 أكتوبر 27، وفي 5 أكتوبر 31.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 311559 إصابة مؤكدة، بينها 255100 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 4082 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

يأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 11615 إصابة و188 وفاة.

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