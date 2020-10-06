«السيادة السوداني» يهنئ السيسي بذكرى انتصار أكتوبر

بعث الفريق أول ركن عبدالفتّاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ47 لـ "انتصار السادس من أكتوبر العظيم".وذكر مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان أوضح في برقيته أن تاريخ السادس من أكتوبر استقر في ضمير الأمة العربية ووجدانها، وصار رمزًا متجدّدًا لبطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الذكرى دافعًا لمسيرة الشعب المصري نحو التقدم والنماء والتطور.