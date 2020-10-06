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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تستعد لافتتاح سفارتها في بغداد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:42 م
وزير الخارجيّة فؤاد
وزير الخارجيّة فؤاد حسين
سميرة إبراهيم
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بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه السيّد الوزير من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود اليوم الثلاثاء.

وأكّد السيّد الوزير أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد.

وأعرب السيّد كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة.

كما بحثا قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو، ودعا السيّد الوزير نظيره إلى العمل معًا لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.
الدنمارك تستعد لافتتاح سفارتها في بغداد
الدنمارك تستعد لافتتاح سفارتها في بغداد

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