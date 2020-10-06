«الشريف» يفتتح صالة «6» باستاد الإسكندرية بعد تطويرها

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الصالة ٦، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بعد تطويرها، في إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط.وهنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن انتصارات 6 أكتوبر التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.وتوجه المحافظ بالشكر إلى الدكتور محمد عبد الرازق على النشاط الملحوظ والجهد الرائع الذي يظهر جليا على استاد الإسكندرية منذ توليه إدارة الإستاد.كما أشاد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتورة صفاء الشريف، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية للنشاط الرياضي بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية دائما ولادة بأبنائها المتميزين في كافة المجالات، ويجب علينا تقديم كامل الدعم لأولادنا مستقبل الوطن.