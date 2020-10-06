«البرعي» يشهد الاحتفال بذكري نصر أكتوبر في مركز صحة المسنين ببور توفيق

حضر الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة بمركز صحة المسنين ببورتوفيق واحتفل مع كبار السن بهذه الذكرى الخالدة.وحرص البرعي على التواجد معهم والتحدث عن روح النصر والعزيمة والعمل الجاد، مشيدا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن.واطمأن وكيل وزارة الصحة على نزلاء المركز وتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لأسرنا بالدار ومتابعة الفحص الطبي الدوري لهم وتوفير كافة وسائل الرعاية الصحية بالتنسيق مع العيادات المختلفة داخل المركز.