محمد العريان: مصر تحركت مبكرًا فى أزمة كورونا

أكد الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة "كمبريدج" البريطانية، أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا كبيرة جدا، وينبغي علينا أن نتفهم أولًا أن هذه صدمة كبيرة جدا سواء تحدثنا عن مصر أو أي دول نامية أخرى.





وأشاد خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر تطبيق "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة ON، بتحركات الحكومة المصرية والبنك المركزي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، واصفًا هذه التحركات بالمبكرة لتقليل آثار الصدمة.







