ترامب يأمر بوقف مفاوضات الحزمة الاقتصادية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه أمر بوقف المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب، في تغريدة نقلتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه أمر ممثليه من المفاوضين بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنه بصدد سن مشروع قانون تحفيز كبير يركز على الأمريكيين النشطين في العمل والأعمال التجارية الصغيرة.وأوضحت «سي إن إن» أن ترامب غرّد بذلك بعد وقت قصير من مكالمته الهاتفية مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين كبير مفاوضي الإدارة.