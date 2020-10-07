تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020

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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيلوحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 7-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على السواحل الشمالية حارًا نهارا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيفًا ليلا على شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدلًا ليلا على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 35 22الإسكندرية 32 20وادي النطرون 32 21طنطا 34 21شبين الكوم 34 21دمنهور 33 20بلطيم 32 21مطروح 29 19السلوم 31 19سيوة 34 18بورسعيد 31 24دمياط 30 23الزقازيق 35 21المنصورة 34 21الإسماعيلية 35 21السويس 35 22العريش 32 23رفح 31 22رأس سدر 36 22نخل 34 16نويبع 35 26طابا 35 24كاترين 29 14الطور 34 22شرم الشيخ 34 26الغردقة 36 24مرسى علم 36 25الفيوم 35 21بني سويف 35 21المنيا 36 20أسيوط 36 22سوهاج 37 22قنا 39 23الأقصر 40 22أسوان 41 25إدفو 40 23أبوسمبل 39 24الوادي الجديد 37 24شلاتين 35 26أبورماد 35 26حلايب 34 25رأس حدربة 33 25.