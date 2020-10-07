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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.


درجة الحرارة اليوم


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 7-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على السواحل الشمالية حارًا نهارا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيفًا ليلا على شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدلًا ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم 


درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 35 22
الإسكندرية 32 20
تصل الحرارة في وادي النطرون 32 21
طنطا 34 21
تصل الحرارة في شبين الكوم 34 21
دمنهور 33 20
تصل الحرارة في بلطيم 32 21
مطروح 29 19
تصل الحرارة في السلوم 31 19
سيوة 34 18
تصل الحرارة في بورسعيد 31 24
دمياط 30 23
تصل الحرارة في الزقازيق 35 21
المنصورة 34 21
تصل الحرارة في الإسماعيلية 35 21
السويس 35 22
تصل الحرارة في العريش 32 23
رفح 31 22
تصل الحرارة في رأس سدر 36 22
نخل 34 16
تصل الحرارة في نويبع 35 26
طابا 35 24
تصل الحرارة في كاترين 29 14
الطور 34 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 26
الغردقة 36 24
تصل الحرارة في مرسى علم 36 25
الفيوم 35 21
تصل الحرارة في بني سويف 35 21
المنيا 36 20
تصل الحرارة في أسيوط 36 22
سوهاج 37 22
تصل الحرارة في قنا 39 23
الأقصر 40 22
تصل الحرارة في أسوان 41 25
إدفو 40 23
تصل الحرارة في أبوسمبل 39 24
الوادي الجديد 37 24
تصل الحرارة في شلاتين 35 26
أبورماد 35 26
تصل الحرارة في حلايب 34 25
رأس حدربة 33 25.

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