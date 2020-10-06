المغرب يعلن نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، أن المغرب حريص على استقرار ليبيا وحل أزمتها، معلنا نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.وأضاف «بوريطة» في كلمة له خلال الإعلان عن انتهاء الجولة الثانية من حوار بوزنيقة الخاص بالمناصب السيادية: «الحوار نجح لأنه حوار ليبي خالص.. حوار وضعه وقاده الليبيون باختيارهم دون تدخل خارجي».وتابع: «عدم التدخل الخارجي ساهم في إفساح المجال أمام الليبيون ليتفاهموا ويتناقشوا فيما بينهم والوصول إلى تفاهمات لحل مشاكلهم»، معتبرًا أن المقاربة التي حدثت بين الوفدين تثبت أن حوار بوزنيقة نجح وأن ليبيا لاتحتاج لأي وصاية.وأشار إلى أن مقوم الرهان على المؤسسات التشريعية في ليبيا باعتبارهما نواتين أساسيتين لأي حل في ليبيا انطلاقا من الشرعية وامتداده عند الليبيين وروح المسؤولية التي تميزهما، سبب أخر يثبت نجاح حوار بوزنيقة.ولفت إلى أن المقوم الأساسي لنجاح حوار بوزنيقة هو ما عبر عنه الوفدين بتغليبهم للمصلحة العليا والتعامل بمسؤولية مع هذه اللحظة والبحث عن توافقات لكل الخلافات، منوهًا إلى أن الوفدين كان يملكان العزيمة لتجاوز العقبات.ووصف بوريطة اللحظة بـ«المهمة» حيث تؤكد أن الجولة الثانية من هذا الحوار انتهت بتوافقات مهمة سجلت بمحضر رسمي سيتم رفعها إلى المؤسستين التشريعيتين في ليبيا للمصادقة عليها، وفق قوله.ونوه إلى أن المغرب في إنتظار استكمال هذا الحوار قريبا جدا، معتبرًا دينامية الوفدين مفيدة جدا وعنصر أساسي لتحقيق تقدم في المسارات الأخرى التي سيضع الليبييون جدول أعمالها بأنفسهم.وطلب بوريطة في ختام كلمته من رئيسي الوفدين بتبادل وثائق محضر الجولة الثانية من الحوار وتضمنت المخرجات والتوافقات ليتم إضافتها إلى محضر الجولة الأولى التي انعقدت في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.