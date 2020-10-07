معنية بالأدب والفن.. «الثقافة» تدشن الإصدار الثاني من «الكرمة»

قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة إصدار العدد الثاني من مجلة الكرمة والتي تعنى بالأدب والفن، وأيضًا بكل ما يخص الصورة والكتابة "ثقافيا وفنيا" في مجالات الأدب والنقد والترجمة، السينما والمسرح والفنون التشكيلية، وتسعى إلى إذابة إشكالية مركزية العاصمة وأدباء وفناني الأقاليم بتغطية التوزيع الجغرافي لخريطة المبدعين في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبقية المحافظات.واختارت الهيئة إبراهيم الحسيني الكاتب والناقد المسرحي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة مسرحنا الأسبوعية رئيسا للتحرير، ووائل سعيد الكاتب الصحفي ومدير التحرير الأسبق لمجلة عالم الكتاب مديرًا للتحرير.وسوف يتزامن العدد مع مرور 125 عامًا على بداية السينما، منذ يناير 1896 وحتى 2021، وهو تاريخ أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زوانى) بالإسكندرية، وهو الملف الذي سيشمله العدد الذي سيصدر في شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى تقرير شامل عن خطة الموسم المسرحي 2021.