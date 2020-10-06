رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاحتفال بمرور 118 عامًا على إنشاء المتحف المصري بالتحرير

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:54 م
خالد العناني
خالد العناني
أ.ش.أ
طباعة
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القاعات المختلفة للمتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار مشروع تطويره.

واختار الدكتور خالد العناني واللجنة العلمية لتطوير المتحف، خلال الجولة، 118 قطعة أثرية لتصويرها وإعداد فيلم خاص عنها لتسليط الضوء على بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها بالمتحف بعد الانتهاء من مشروع تطويره؛ لعرضه في الاحتفالية التي ستنّظمها الوزارة للاحتفال بالعيد الـ 118 للمتحف في نوفمبر المقبل.

وأكد العناني أن المتحف المصري لن يموت، بل سيستمر في أداء دوره، حيث يحوي علي العديد من القطع الأثرية حتى بعد نقل المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ونقل مقتنيات توت عنخ أمون، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح العناني أن هذه القطع المختارة للعرض يوم الاحتفال بذكرى إنشاء المتحف تمثل 6%؜ من كنوزه التي يصل عددها إلي نحو 100 ألف قطعة أثرية.

حرص الوزير على تفقد التماثيل الخاصة بالملك تحتمس الثالث، وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث إن هذا الملك هو أعظم محارب في العالم القديم، الذي حكم مصر لمدة 54 عامًا أصبحت مصر خلالها قوة عظمى حيث امتد نفوذها من بلاد الرافدين شمالًا وحتى الشلال الرابع جنوبًا.

والتقى وزير السياحة والآثار - خلال الجولة - بفوج من السائحين الأوكران والبيلاروس، والذين حرصوا علي التقاط صورة تذكارية معه، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبقها في المتاحف والمواقع الأثرية والمنشآت السياحية والفندقية، ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة والاستماع بإجازتهم وبرامجهم السياحة في نفس الوقت.

وعقب الجولة، عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وأعضاء الشركة المنفذة لاحتفالية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ لمناقشة التفاصيل والمعلومات الأثرية والتصميمات الفنية.

موضوعات متعلقة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا (صورة)

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

ما المبلغ الذى يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

«اكتشاف ثوري» داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

في الذكرى الـ47.. طلاب يتذكرون لحظات الانتصار في حرب أكتوبر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. «الثقافة» تعرض صالون نادر للمشير الجمسي (فيديو)

السنهوري يناقش أحدث إبداعاته «نجوم الدرجة الثالثة» في بتانة

«عبرنا الهزيمة».. قصة مقال لـ توفيق الحكيم وراء إحدى أجمل أغاني نصر أكتوبر