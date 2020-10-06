إصابات كورونا في موريتانيا ترتفع لـ7529

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، تسجيل 6 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 205 فحوصات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7529 إصابة.وأكد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 205 فحوص من بينها 7 فحوص للمتابعة.وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 7529 حالة، منها 7208 حالات شفاء، و162 وفاة.