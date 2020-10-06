محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة في شبين القناطر

تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، عددا من المشروعات في مجالات (الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي - والشباب والرياضة ) بمركز ومدينة شبين القناطر.واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "شبين القناطر - قليوب" بطول ١٤ كيلو متر بحضور مسئولي هيئة الطرق ومقاول المشروع، حيث شدد على العمل على مدار ٢٤ساعة ليل نهار لسرعة الانتهاء من تطويره.كما تفقد المحافظ، إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر، علما بأن المحطة سوف تخدم قرى (الكوم الأحمر - نوى - الزهويين- نوب طحا - الحصافة - كفر الدير)، والمتوقع الانتهاء منها في 3062021 بتكلفة ١٣٤ مليون جنيه، حيث وجه المحافظ برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول ٧٥٠ كم ٢، كما تفقد محطة صرف صحي بقرية الشوبك والتي يبلغ تكلفتها ٣٤ مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة ٨٥%، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90%.ثم توجه المحافظ، لتفقد توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر بطاقة 65 ألف متر 3يوم بقرية سسل مركز شبين القناطر بتكلفة 480 مليون جنيه، كما تفقد (معمل الكيمياء- معمل البكتريولوجي - غرفة فحص البيولوجي)، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع نهاية العام الحالي.كما تفقد أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب عرب جهينة بتكلفة ٢ مليون جنيه وتشرف علي تنفيذها الهيئه العربية للتصنيع، ثم اختتم الهجان الجولة بتفقد توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة، علما بأن المرحلة الأولى تنتج ١٠٠٠لتر ث وهذا يساوي ٨٧ ألف متر ٣، وبعد الانتهاء من توسعات المرحله الثانية تنتج المحطة ٢٠٠٠ لتر ث وهذا يساوي ١٧٤ ألف متر ٣ يوم، وتبلغ تكلفة التوسعات حوالي ١٢٠ مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مركز ومدينة شبين القناطر بالكامل وتعد المحطة أكبر محطة مياه على مستوى المحافظة.وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها، موجها بسرعة حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة.رافقه خلال الجولة اللواء خالد محمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي هيئة الطرق، والدكتورة أماني إبراهيم مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.