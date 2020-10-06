اتفاق أطراف الحوار الليبي في المغرب على شاغلي المناصب السيادية

أعلن ممثل مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، مساء اليوم، اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى (الاستشاري للدولة) بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها بالمادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات.وأضاف في مؤتمر صحفي عقد الآن، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.