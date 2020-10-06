لبنان: تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 46918 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء – إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 424 حالة.وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14254 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.