حملات مكثفة للقضاء على البعوض والحشرات بالسويس (صور)

كثّفت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، برئاسة الدكتورة سوزان جميل، حملاتها في عدة مناطق وإحياء بمُحافظة السويس، برش تجمعات القمامة والمياه الراكدة التي تعد بيئة خصبة لتوالد يرقات البعوض، باستخدام المبيدات التي توفّرها الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة.وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك بناءً على توجيهات عبدالمجيد صقر، محافظ السويس وتعليمات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس.ويجري خلط وتركيب المبيدات تحت إشراف المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة وذلك بناءً على الخطة الموضوعة للوصول لكافة أرجاء المحافظة التي تقوم بعملها للحد والقضاء على أي أماكن تعاني من الحشرات والبعوض تقوم الفرق بعملها يوميًا من خلال تقسيم الفرق وتوزيعها على الأماكن والمناطق المختلفة بالمحافظة بشكل يومي وعمل دائم على مدار اليوم من الصباح حتى المساء.