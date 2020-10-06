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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: إصابات كورونا ترتفع لـ330.263 ألفا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:29 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 2677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى 330 ألفا و263 حالة.

يذكر أن الوزارة نشرت - في بيان نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - تسجيل 28 حالة وفاة في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بكورونا، ليرتفع عدد المتوفين في البلاد منذ بدء حالة الطوارئ إلى 36 ألفا و30 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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