سامح الصريطي يكشف تطورات حالته الصحية بعد عملية القسطرة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:25 م
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أعرب الفنان الكبير سامح الصريطي، اليوم، عن شكره وتقديره لجميع محبيه الذين سألوا عنه في أزمته الصحية الأخيرة، وقال: «لم أكن أتصور حجم هذا الحب من الناس والجميع تواصل معي للاطمئنان على حالتي الصحية».
وأضاف الصريطي أن حالته الصحية مستقرة تماما عقب إجراء عملية قسطرة على أحد الشرايين بالقلب، وتابع: «الحمد لله حالتي مستقرة، بعد أن رأيت الموت بعيني».
كان الفنان سامح الصريطي أجرى عملية قسطرة بالقلب، خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة عقب شعوره بتعب مفاجئ.
وأضاف الصريطي أن حالته الصحية مستقرة تماما عقب إجراء عملية قسطرة على أحد الشرايين بالقلب، وتابع: «الحمد لله حالتي مستقرة، بعد أن رأيت الموت بعيني».
كان الفنان سامح الصريطي أجرى عملية قسطرة بالقلب، خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة عقب شعوره بتعب مفاجئ.