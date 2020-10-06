سامح الصريطي يكشف تطورات حالته الصحية بعد عملية القسطرة

أعرب الفنان الكبير سامح الصريطي، اليوم، عن شكره وتقديره لجميع محبيه الذين سألوا عنه في أزمته الصحية الأخيرة، وقال: «لم أكن أتصور حجم هذا الحب من الناس والجميع تواصل معي للاطمئنان على حالتي الصحية».وأضاف الصريطي أن حالته الصحية مستقرة تماما عقب إجراء عملية قسطرة على أحد الشرايين بالقلب، وتابع: «الحمد لله حالتي مستقرة، بعد أن رأيت الموت بعيني».كان الفنان سامح الصريطي أجرى عملية قسطرة بالقلب، خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة عقب شعوره بتعب مفاجئ.