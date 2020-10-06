«الأرثوذكسية» عن تجسيد شخصية البابا شنودة بعمل فني: «لابد من الرجوع للكنيسة»

نفى المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، ما تردد عن تجسيد الفنان حسن يوسف لشخصية البابا شنودة الثالث، قائلا: «لا نعرف أي شي عن هذا الأمر».وأضاف القس بولس حليم في تصريحات لـ«الدستور»: «أي عمل مثل هذا لابد من الرجوع إلى الكنيسة، لأن الأمر يخص شخصية كنسية هامة في «القبطية» وهو المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث؛ وله مكانة خاصة ومتميزة في قلوب الاقباط بل وله محبة في قلوب المصريين جميعا لوطنيته وأعماله الجليلة».وتداولت مواقع أخبارا عن تجسيد الفنان حسن يوسف لشخصية البابا شنودة الثالث في عمل درامي.