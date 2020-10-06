المغرب: 2553 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 2553 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 137248 حالة.وأفادت الوزارة المغربية - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2616634 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.وأضاف أنه تم تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2410 حالة، كما تم تسجيل 2018 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 115354.