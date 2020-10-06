النمسا تسترد 11.5 مليون يورو من المساعدات الاجتماعية المنهوبة

أعلن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن الوزارة نجحت فى استرداد 11.5 مليون يورو من أموال المساعدات الحكومية المنهوبة من الأجانب.وقال نيهمر فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه نتيجة العمل المكثف للمحققين تم الإبلاغ عن 2255 حالة احتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية فى العام الماضي بزيادة قدرها 206 بالمائة مقارنة بعام 2018.وأشار الوزير إلى أن الشرطة وجهت ضربة كبيرة ضد الاحتيال المنظم للحصول على المساعدات من خلال اكتشاف عصابة في مدينة جراتس حيث تم القبض على سبعة من مرتكبي هذه الجرائم من حملة الجنسية النيجيرية.وذكر الوزير أن الاحتيال نفذه الجناة بشكل منهجي من خلال تزوير شهادات الحصول على دورات اللغة والاندماج وتسهيل عمليات الاحتيال المتعلق بالمزايا الاجتماعية.وأضاف الوزير أن هناك أيضًا أشخاصا يرغبون في الحصول على مزايا دون استحقاق ويهدفون إلى إضعاف النظام الاجتماعي والاقتصادي فى البلاد ولذا يلزم اتباع نهج حاسم معهم وانزال العقوبات الصارمة والمناسبة بهم.