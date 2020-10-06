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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال فيلم الممر وقصته

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:53 م
فيلم الممر
فيلم الممر
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عرضت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الأفلام بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر من بينها فيلم الممر بطولة النجم أحمد عز ويعد أحدث الأفلام الحربية.

وجاء عرض العمل عبر شبكة قنوات «DMC» فبدأت أمس الاثنين في 6 مساء، وتعرض شبكة تليفزيون «الحياة» مساء اليوم 6 أكتوبر الفيلم في تمام 10 مساء.

كما يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة فيلم الممر من خلال منصة Watch It بشكل كامل من خلال التطبيق المتاح على الهواتف المحمولة.

قصة فيلم الممر

تدور أحداث فيلم الممر حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف كما يناقش المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الفترة الأولى من حرب الاستنزاف.
يُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.
بدأ تصوير الفيلم في 15 سبتمبر 2018، في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة. ذهب كل طاقم التمثيل إلى مدرسة الصاعقة للقيام بالتدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النار.
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«الممر» من اخراج شريف عرفة بمشاركة باقي الابطال الفنان أحمد رزق وهند صبرى ومحمد الشرنوبى ومحمد فراج وهو من تأليف أمير طعيمة وانتاج هشام عبدالخالق.

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