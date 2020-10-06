رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مي البطران تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:18 م
مي البطران
مي البطران
محمد الشريف
طباعة
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأوضحت "البطران" فى بيان لها، أن حرب أكتوبر المجيدة عام 73، استعاد فيها جنودنا البواسل سيناء الغالية لتعود إلى حضن مصر، والتي عبرت فيها القوات المسلحة عن العزة والكرامة، مشيرة إلى أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة كان السبب الرئيسي لتحقيق النصر، وأن نصر أكتوبر والتضحيات التي يقدمها رجال الجيش هو إثبات للأجيال القادمة بأهمية دعم الدولة المصرية والالتفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق أهدافنا والمشروعات القومية التي بدأناها سويًا.

وطالبت عضو مجلس النواب، الشعب المصري العظيم بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والتي تستهدف إسقاط الدولة المصرية، مؤكدة أن القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة جميع مخططات قوى الشر والإرهاب للنيل وحفظ الأمن والأمان داخل وطننا الغالي مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

ما المبلغ الذى يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

«اكتشاف ثوري» داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

في الذكرى الـ47.. طلاب يتذكرون لحظات الانتصار في حرب أكتوبر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. «الثقافة» تعرض صالون نادر للمشير الجمسي (فيديو)

السنهوري يناقش أحدث إبداعاته «نجوم الدرجة الثالثة» في بتانة

«عبرنا الهزيمة».. قصة مقال لـ توفيق الحكيم وراء إحدى أجمل أغاني نصر أكتوبر