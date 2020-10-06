مي البطران تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة.وأوضحت "البطران" فى بيان لها، أن حرب أكتوبر المجيدة عام 73، استعاد فيها جنودنا البواسل سيناء الغالية لتعود إلى حضن مصر، والتي عبرت فيها القوات المسلحة عن العزة والكرامة، مشيرة إلى أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة كان السبب الرئيسي لتحقيق النصر، وأن نصر أكتوبر والتضحيات التي يقدمها رجال الجيش هو إثبات للأجيال القادمة بأهمية دعم الدولة المصرية والالتفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق أهدافنا والمشروعات القومية التي بدأناها سويًا.وطالبت عضو مجلس النواب، الشعب المصري العظيم بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والتي تستهدف إسقاط الدولة المصرية، مؤكدة أن القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة جميع مخططات قوى الشر والإرهاب للنيل وحفظ الأمن والأمان داخل وطننا الغالي مصر.