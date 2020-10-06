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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسي تعلن تشديد نظام مكافحة الإرهاب في قاعدتها بقرغيزستان

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:13 م
وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، "تشديد نظام مكافحة الإرهاب" في قاعدتها الجوية في جمهورية قرغيزستان، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها هذا البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية، في بيان: "بهدف منع أي استفزازات متعلقة بتصاعد الأوضاع في جمهورية قرغيزستان، تم إعلان تشديد نظام مكافحة الإرهاب في حرم القاعدة الجوية الروسية الـ999 في (كانت)".

وأوضح البيان مع ذلك أن "كل الإجراءات المخطط لها والخاصة بالاستعداد القتالي والأنشطة اليومية في القاعدة تنفذ بحجمها الكامل".

وتعتبر قاعدة "كانت" الروسية الجوية، التي تدخل في قوام قوات المنطقة العسكرية الوسطى، جزءا من القوات الجماعية للرد السريع وتشارك في ضمان أمن المجال الجوي للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويحتضن هذا الموقع العسكري طائرات هجومية نفاثة من طراز "سو-25" ومروحيات حربية من نوع "مي-8".

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