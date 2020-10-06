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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: الوضع فى إقليم ناجورنو كراباخ متدهور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:52 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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أكد الكرملين أن الوضع في إقليم ناجورنو كراباخ يواصل التدهور، معربا عن قلقه بشأن الوضع هناك في هذه المنطقة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي، اليوم، ردا على نداء من رجال الأعمال إلى الرئيس الروسي بالتدخل لوقف العمليات العسكرية في كراباخ: «لقد تم الإبلاغ عن جميع النداءات، والخلفية العاطفية لهذه النداءات مفهومة، وذلك على خلفية تدهور الوضع، حيث يموت الناس، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».

وأضاف: «كان هناك بيان مشترك من ثلاثة رؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، وبيانات لوزراء الخارجية من أجل وقف إطلاق النار»، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت تشعر بقلق بالغ للغاية بشأن ما يحدث.. ونعتقد أنه يتعين على الأطراف وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

يُذكر أن الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفانيسيان كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن أذربيجان شنت هجومًا واسع النطاق في الاتجاه الجنوبي في كراباخ بإشراك الوحدات والمعدات التابعة لقوات الاحتياط.

ومن جهته، أكد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين أن آلاف المتطرفين الذين يقاتلون في الشرق الأوسط، بمن فيهم مسلحو جبهة النصرة، يتم نقلهم إلى منطقة الصراع في جنوب القوقاز.

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