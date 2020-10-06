بريطانيا تسجل ارتفاعًا حادًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

سجّلت المملكة المتحدة، اليوم، ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع 14 ألفا و542 حالة مؤكدة خلال آخر 24 ساعة.ووفقا لما نقلته صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية الأزمة إلى 530 ألفا و113 حالة، وتفوق الزيادة اليومية الأخيرة بنحو ألفي حالة الزيادة المسجلة بالأمس، والتي بلغت 12 ألفا و594 حالة.كما سجّلت السلطات الصحية 76 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 42 ألفا و445 حالة، حسب إحصاء وزارة الصحة، فيما يقدّر مكتب الإحصاءات الوطنية العدد الحقيقي للوفيات بنحو 58 ألف حالة.