«الإخوة فاسدون».. فضائح أشقاء تميم بين الفساد والتحرش واستعباد العمالة

خالد بن حمد.. شقيق تميم الفاسد

المياسة بنت حمد.. واستعباد العمالة

محمد بن حمد.. ورشاوى المونديال

تعددت الجرائم القطرية والمصدر «آل حمد»، حيث وصلت إلى حدود الدول الغربية بعد أن مارس الأمير القطري أعمال سخره على العمالة الأجنبية الوافدة برئاسة خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني.ووضع النظام القطري أجندة لتفكيك الوطن العربي باستخدام قناة «الجزيرة» الإرهابية وصولا باختراق الدول العربية التي سقطت بعد ما يسمى بـ«الربيع العربي» وتحالف مع تركيا وإيران ودعم مليشياتهم ووفر الطائرات لنقلهم إلى ليبيا وسوريا وأذربيجان واليمن.ومع تصاعد احتجاجات المجتمع الدولي والحقوقي العالمي حول الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري تجاه العمالة الوافدة يسعى النظام دائما لتضليل العدالة الخارجية من خلال إرفاق وتزوير مستندات يحاول بها جعل صفحته بيضاء لإنكار تلك التهم.تتوالى فضائح الامير خالد بن حمد يوم بعد الآخر في الإعلام الدولي والأجنبي، حيث كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نسخة من دعوى مدنية اتحادية تم رفعها في ‏ماساتشوستس الأمريكية ضد شقيق الأمير القطرى، وتقول أوراق المحكمة المقدمة من قبل 6 أمريكيين كانوا يعملون عند شقيق تميم- إنه أمر 2 من موظفيه الأمريكيين بقتل الناس وهدد بقتل الموظفين بنفسه، وقام بالتحرش بأخذ ‏الممرضين الذكور.ووفقا للدعوى قال رامز طعمة، نجل مدير أعمال مايكل جاكسون، إن الأمير القطري هدد ‏بقتله، قائلا: «يمكنك الاتصال بوالدك وإخباره أنك ستدفن في صحراء».وأضاف أنه اختطف من قبل الأمير القطري وأبقاه سجينا في الدوحة لأيام، وحاول ‏الإيقاع به لارتكابه جريمة وألقى به في السجن.‏ويقول «طعمة» فى الدعوى إنه كان صديقا لشقيق تميم لمدة 10 سنوات، لكن بعد أن وظفه ‏الأمير وأخذه إلى الدوحة عام 2017 بدأ سلوكه المسيء يخرج عن نطاق السيطرة، ولم يستجب فريق شيقق تميم القانوني ومحامو شركته الأمريكية والسفارة القطرية للطلبات ‏المتكررة للتعليق.وعمل «تيري هوب» المدعى الآخر في فريق خالد لسباق السيارات «سباقات العنابي» ‏ويدعى في الدعوى أنه بين عامي 2010 و2012 أمره شقيق تميم بقتل منافسه، الذي كان ‏آنذاك مالك الدوري الأمريكي لسباقات السحب وزوجته أربع مرات.‏وقال «هوب» البالغ من العمر 54 عامًا، إن شقيق تميم أخبره أنه سيؤمنه ماليًا لبقية حياته إذا ‏قام بالقتل لكنه رفض، كما كشف أنه في عام 2016 أثناء عمله في الدوحة، خرج ‏الأمير إلى الصحراء وضرب سائقه حتى الموت أمامه.‏كانت المياسة بنت حمد وزوجها جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني على موعد مع فضيحة مدوية انتشرت أصداؤها خلال شهر فبراير 2019، حول العالم بعدما أدخلت شروطا مجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها بنيويورك لمنعهم من الشكوى وعاملتهم بمبدأ السخرة وقامت بعد ذلك بابتزازهم وتهديدهم.محمد بن حمد شقيق آخر لتميم، تورط في قضيتين الأولى اتهم فيها بأنه المسؤول عن الرشاوى التي قدمتها قطر لمسؤولي فيفا لتحظى دولة الفساد بتنظيم كأس العالم 2022، أما القضية الثانية فتورطه في قرصنة حسابات وإيميلات لأكثر من 1200 شخصية أمريكية.