لقطات من زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا وسط المقربين (فيديو)

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس في حضور عائلي بسيط.وقام عدد كبير من محبي النجمين بتداول عدة فيديوهات أظهرت حالة الهدوء الشديدة للقاعة المفتوحة التي أقيم فيها عقد القران، حيث اكتفى الثنائي بحضور المقربين لهما فقط.كما التقط الحاضرين صورة لدخله العروسين قبل وصولهما للكوشة، ولم يظهر إلا عدد قليل للغاية.