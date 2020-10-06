رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد إبراهيم يكشف طبيعة علاقته بأنغام فى «لايت شو» الخميس

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:56 م
أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم
دعاء عبد المقصود
طباعة
يحل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ضيفا على برنامج «لايت شو» الذي تقدمه آية غرياني وأميرة عدلي على قناة «الحياة» الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتحدث إبراهيم خلال اللقاء عن تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الأخير، فضلا عن مشاريعه المقبلة مع نجوم الفن، كما يكشف طبيعة علاقته حاليا بالفنانة أنغام وسبب أزماته المتكررة مع السوشيال ميديا.

يذكر أن برنامج «لايت شو» يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

يعرض البرنامج على قناة «الحياة» أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة عليه

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

ما المبلغ الذى يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

«اكتشاف ثوري» داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

في الذكرى الـ47.. طلاب يتذكرون لحظات الانتصار في حرب أكتوبر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. «الثقافة» تعرض صالون نادر للمشير الجمسي (فيديو)

السنهوري يناقش أحدث إبداعاته «نجوم الدرجة الثالثة» في بتانة

«عبرنا الهزيمة».. قصة مقال لـ توفيق الحكيم وراء إحدى أجمل أغاني نصر أكتوبر