أحمد إبراهيم يكشف طبيعة علاقته بأنغام فى «لايت شو» الخميس

يحل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ضيفا على برنامج «لايت شو» الذي تقدمه آية غرياني وأميرة عدلي على قناة «الحياة» الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.ويتحدث إبراهيم خلال اللقاء عن تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الأخير، فضلا عن مشاريعه المقبلة مع نجوم الفن، كما يكشف طبيعة علاقته حاليا بالفنانة أنغام وسبب أزماته المتكررة مع السوشيال ميديا.يذكر أن برنامج «لايت شو» يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.يعرض البرنامج على قناة «الحياة» أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.