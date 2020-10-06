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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة على نجله

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:26 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي.

وقالت «النيابة العامة»، في بيان لها، أنها كانت قد أذنت بضبط المتوفى وآخرين من ذويه، لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية، على ضوء تحريات «قطاع الأمن الوطني»،، مضيفة «إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم، وتم العثور على سلاح ناري آلي بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ إذن ضبطهم».

وأضاف البيان، أن «النيابة العامة» أنتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي تم ضبطه، كما استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة»، واستمعت لشهادة والد المتوفى.
وأوضحت النيابة، أنه تبين اختلاف أقوال الثلاثة حول ملابسات واقعة الوفاة، فآثرت عدمَ الإفصاح عن مؤدّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.

وأكدت النيابة العامة عدمَ صحَّة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في التحقيقات وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة»، على عكس ما تم تداوله كذبًا.

وأهابت «النيابة العامة» بالجميع الالتزام بما تصدره من بيانات بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.

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